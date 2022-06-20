Gördüğü rüya nedeniyle eşini öldürmeye çalıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan şikâyet dilekçesindeki iddialara göre; Tuğba B. ile Ümit B. geçen yıl temmuz ayında evlendi.

Ümit B., evlilik sonrasında eşinin kendisini aldattığı şeklinde rüyalar gördü ve her rüyanın ardından sürekli olarak eşine şiddet uygulamaya başladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, bir gün yine benzer bir rüya gören saldırgan, “Beni aldatıyorsun değil mi? Allah cezanı versin, ellerin kırılsın” dedikten sonra hakaret etmeye başladı. Ardından eşini darp eden Ümit B., eşinin boğazına sarılarak boğmaya çalıştı. Uzun süre nefessiz kalan genç kadın, can havliyle eşinin elinden kurtularak polis çağırdı. Bu durumu öğrenen Ümit B., genç kadını evin duvarlarına çarparak ağır derecede darp etti.

Polisin geleceğini öğrenen Ümit B.’nin kendisini evin banyosuna kilitlediğinin anlatıldığı şikâyet dilekçesinde, “Banyoda saçını kesen Ümit B., kıyafetleriyle duş almıştır. Polis kapıyı zorla açtığında şüpheliyi bu halde bulmuştur. Fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalan müvekkil, daha önce de eşinden şikâyetçi olmuş, hakkında ‘basit yaralama’ suçundan ceza davası açılmıştır. Şiddet mağduru olan müvekkilin hayati tehlikesi bulunmaktadır. Eşinin ölüm tehditleriyle karşı karşıya kalan müvekkil için mümkün olmayan zararlar pek olasıdır. Bu nedenle Ümit B.’den şikâyetçiyiz” denildi.