Google'daki tarikat örgütlenmesi ortaya çıktı

İşten atılan bir çalışanın dava açması sayesinde Google içinde bir birimin Kaliforniya merkezli Dostluk Kardeşliği isimli tarikat tarafından ele geçirildiği ortaya çıktı.

Google Geliştirici Stüdyosu'nda (Google Developer Studio/GDS) video yapımcısı olarak çalışan Kevin Lloyd, işten çıkarılmasının ardından şirketi dava etti. Şaibeli bir tarikatın en az 12 üyesinin GDS için çalıştığını ve çalışma ortamını olumsuz etkilediğini ileri süren Lloyd, grubun davranışlarına meydan okuduğu için haksız yere kovulduğu suçlamasında bulundu. Lloyd ayrıca iş sözleşmesinin haksız feshi, misilleme, duygusal baskı ve ayrımcılığa karşı korunmama gerekçesiyle Google ile işe alım ajansı olan ASG'ye de dava açtı.

Tarikat Google'ın içerisine yayılmış

New York Times gazetesinin yaptığı araştırma sonucu, merkezi Kaliforniya eyaletindeki Oregon House'da 1200 dönümlük bir yerleşke olan "Dostluk Kardeşliği" tarikatının Google'daki bir birimi ele geçirdiğini ortaya çıktı. Dostluk Kardeşliği tarikatı, güzel sanatlar ve kültürü kucaklayarak daha yüksek bilincin elde edilebileceğine, kurucusunun Leonardo da Vinci ve Johann Sebastian Bach gibi sanatçıların mesleksel enkarnasyonlarıyla temasa içinde olduğunu iddia ediyor.

Şaraplar bile tarikattan

Habere göre uzun zamandır Dostluk Kardeşliği'nin üyesi olan Peter Lubbers, Google Geliştirici Stüdyo'sunu yöneticisi sıfatıyla video yapımcısı Gabe Pannell dahil bir dizi başka üyenin çalışmasını sağladı.

Aynı zamanda tarikat üyeleri, Google'ın şirket etkinliklerinde kayıt masalarında çalışmak, fotoğraf çekmek, müzik çalmak, masaj yapmak ve şarap servisi yapmak gibi roller üstleniyor. Google, bu etkinliklerde servis edilen şarabı bile bir tarikat üyesinin işlettiği bir şaraphaneden satın alıyor.

Google'dan tarikat üyesinin evine ses sistemi

Lloyd'un dava başvurusuna göre GDS ekibinde ses tasarımcısı olarak çalışan bir tarikat üyesinin Oregon House'daki evinde kurulan son teknoloji ses sisteminin ödemesini bile Google yaptı.

NYT, Google'ın eski ve görevdeki 8 çalışanıyla konuşup tarikat üyelerinin listesi, etkinlik fotoğrafları ve etkinlik bütçelerini belgeleyen elektronik tablolar da dahil olmak üzere herkese açık belgeleri inceleyerek bu iddiaların bazılarını doğruladığını yazdı.