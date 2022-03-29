Google CEO'su Pichai: Rusya tarafından finanse edilen medyayı engelliyoruz

Google CEO'su Sundar Pichai, Ukrayna halkına yardım etmenin yollarını görüşmek üzere Polonya'nın başkenti Varşova'da Başbakan Mateusz Morawiecki ile görüştü.

Görüşmeye dair basına konuşan Pichai, Ukrayna kriziyle ilgili "Ürünlerimiz aracılığıyla insanlara güvenilir ve yararlı bilgilerin ulaşmasını sağlamak için de çalışıyoruz." iddasında bulundu.

Pichai, Ukraynalılara hava saldırısı uyarılarının yanı sıra sığınaklar ve insani yardım konularında da yardım ettiklerine değinen Pichai, “Rus devleti tarafından finanse edilen medya kanalları ve uygulamaları da engelliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Google'ın Ukrayna'daki insani yardım kuruluşlarına 35 milyon dolar bağışladığı, Polonya'daki mülteciler için de hibe ve burslar sunduğu kaydediliyor.