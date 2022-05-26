Goodfellas'taki rolüyle adını duyuran Ray Liotta yaşamını yitirdi

GTA: Vice City ve Goodfellas'taki gangster tiplemeleriyle en çok adını duyuran Ray Liotta 67 yaşında yaşamını yitirdi.

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Goodfellas'ta gangster rolü ve Grand Theft Auto: Vice City oyununda baş karakteri seslendirmesiyle tanınan ABD'li aktör Ray Liotta bugün yaşamını yitirdi.

67 yaşındaki oyuncu, çekimleri devam eden bir film için bulunduğu Dominik Cumhuriyeti'nde uykusunda öldü.

Liotta'nın ilk büyük rolü, 'Field of Dreams'de (1989) Ayakkabısız Joe Jackson rolüydü. Joe Pesci ve Robert De Niro'nun da rol aldığı, Martin Scorcese'nin 'Goodfellas'ında (1990) gangster Henry Hill'e de hayat veren Liotta, 2002'de çıkan Grand Theft Auto: Vice City oyununda da başkarakteri seslendirmişti.

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