Gönül Yılmaz'ın katiline ağırlaştırılmış müebbet

Antalya'nın Alanya ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu Gönül Yılmaz'ı silahla öldüren Yahya Yılmaz'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında, tutuklu sanık Yahya Yılmaz'ın yanı sıra çiftin çocukları, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, maktul Gönül Yılmaz'ın kızı sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, cezalandırılmasını istedi.

Müşteki avukatı Hasan Kutlay Toktaş da eylemin tasarlanarak işlendiğini vurgulayarak, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı Mehmet Ali Kozpınar ise Yahya Yılmaz'ın haksız tahrik altında eşini öldürdüğünü öne sürerek, kendisini de öldürmeye çalışmasının bunun göstergesi olduğunu savundu.

Son sözü sorulan sanık Yahya Yılmaz ise pişman olduğunu söyledi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa, "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Alanya'da, 8 Ekim 2021'de, Yahya Yılmaz (56), boşanma aşamasındaki eşi Gönül Yılmaz'ın (44) işlettiği markete giderek eşini av tüfeğiyle öldürdükten sonra kendisini de yaralamıştı.