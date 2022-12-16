Golbol Kadın Milli Takımı, dünya şampiyonu oldu

Golbol Kadın Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nın finalinde Güney Kore'yi 10-4 yenerek şampiyon oldu.

Portekiz'in Matosinhos şehrinde gerçekleştirilen şampiyonanın finalinde Fatma Gül Güler, Reyhan Yılmaz, Sevda Altunoluk, Şeydanur Kaplan, Sevtap Altunoluk ve Berfin Altan'dan oluşan milli takım, Güney Kore'yle karşılaştı.

İlk yarıyı 3-1 önde tamamlayan ay-yıldızlı ekip, ikinci yarıda farkı daha da açtı ve maçı 10-4 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.