Göktürk'te şüpheli ölüm: Kocamın ölümünde sevgilisinin parmağı olabilir

Gazi Metal Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Gazioğlu, 30 Aralık 2020 gecesi İstanbul Göktürk'teki evinde manken sevgilisi Cansu Ateş'in kollarında can verdi. Ölüme ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemeler sürerken, genç iş insanının boşanma aşamasındaki eşi Müge Gazioğlu, savcılığa başvurarak eşinin ölümünden manken sevgilisi Cansu Ateş'in sorumlu olabileceğini iddia etti.

'Geçmişte darp olayları var'

Müge Gazioğlu, "Cansu ile Mehmet olaydan bir gün önce kavga etmişler. Mehmet, Cansu'yu evden kovmuş. Bu duruma evin hizmetlileri de şahit olmuştur. Buna öfkelenen Cansu, eşime kasten zarar vermiş olabilir. Çünkü Ateş ile eşim arasında daha önce de adli mercilere yansıyan darp olayı yaşandı. Mehmet öldüğünde yanında sadece Cansu vardı. Olayda kusuru olduğunu düşünüyorum" dedi.

'Eski erkek arkadaşım öldü' demişti

Sabah gazetesinden Dilek Yaman Demir'in haberine göre, Best Model yarışmasına da katılan manken Cansu Ateş, geçen yıl otogarda uyuşturucu madde ile yakalanmıştı. Ateş, polise verdiği ifadesinde erkek arkadaşının hayatını kaybettiğini, bu yüzden uyuşturucu madde kullandığını söylemişti.