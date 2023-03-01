"Omuz Omuza" programına katılan Gökhan Zan, depremlerin ardından yaşananları anlattı.

"Antakya, kültürel zenginliği ve tüm inanç önderleri ile yüz yıllardan beri daha önce de deprem yaşamış olmasına rağmen her zaman ayağa kalkmış ve önüne bakmıştır" diyerek Hatay'ın yerle bir olduğunu belirten Gökhan Zan, "Yeni nesillere, yeni bir Antakya yaratmamız gerekiyor" dedi.

'Bir buçuk dakika içerisinde bir anda vedalaşamıyorsunuz'

Gökhan Zan, Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından katıldığı "Omuz Omuza" programında şöyle konuştu:

"Önümüze bakmamız gerektiğini düşünüyorum. 3-4 haftalık bir periyotta geleceğe umutla bakmak, çözüm odaklı bakmak istiyorum.

Ben öncelikle Volkan kardeşime çok teşekkür ediyorum. Tam bir Hataylı gibi orayı sahiplenen duygularla hareket ettiği için şahsım, halkımız ve tüm inanç sahipleri olan kanaat önderlerimiz adına kendisine şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki var.

Sayın değerli başkanlarım, hocalarım ve çok değerli futbolcu kardeşlerim tabii çok acı yaşadık. Yüz yılın felaketini yaşadık. Ancak düşünebiliyor musunuz? Bir buçuk dakika içerisinde bir anda vedalaşamıyorsunuz. Aileniz, komşularınız, dostlarınız, akrabalarınız, şehriniz, anılarınız, tarihiniz ve ruhunuz yok oluyor.

'Hatay, Mustafa Kemal Atatürk'ün sadece şahsi meselesi değil, 86 milyonun şahsi meselesidir'

Bizim bunu tekrar inşa etmemiz lazım. Yeni nesillere, yeni bir Antakya yaratmamız gerekiyor. Çünkü Hatay, Mustafa Kemal Atatürk'ün sadece şahsi meselesi değil, 86 milyonun şahsi meselesidir.

Antakya, kültürel zenginliği ve tüm inanç önderleri ile yüz yıllardan beri daha önce de deprem yaşamış olmasına rağmen her zaman ayağa kalkmış ve önüne bakmıştır.

'Yardımların planlı ve sürdürülebilir olması gerektiğini düşünüyorum'

Ben bundan sonra yapılacak olan yardımların programda planlı ve sürdürülebilir olması gerektiğini düşünüyorum.

Türk halkına bu birlik ve beraberlik için çok teşekkür ediyorum. Bizlere insanlığın ölmediğini gösterdiler. Bugün bizlerin başına geldi. Yarın Allah göstermesin böyle bir felaketle karşı karşıya kalmayız. Bizler tüm Hatay olarak, sizlerin yanınızda olacağız. Ben tüm kulüp başkanlarımıza, sivil toplum kuruluşlarına, taraftarlarımıza, yardım severlere ve emeği geçen herkese yanımızda oldukları için hepsine şahsım ve milletim adına çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Birlikte güçlüyüz. İnşallah bu yardımlarla birlikte daha da güçlü olacağız."