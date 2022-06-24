Gökçek'in 'meşhur' cipinin ihalesi ertelendi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), eski ABB Başkanı Melih Gökçek döneminden devralınan yüksek maliyetli lüks araçlardan bir yenisini daha satışa çıkardı. Gökçek döneminde büyük paralar harcanarak satın alınan ve zırhla kaplatılan arazi aracını 50 ayın sonunda Gökçek’ten geri alabilen ABB yönetimi, aracın satış ihalesini dün tamamladı.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Gökçek’ten 2021'in Aralık ayında geri alınan ve belediye otoparkına çekilen Toyota Land Cruiser marka cipin satış ihalesini, ABB Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı koordine etti. Açık ihale yöntemiyle gerçekleştirilen ihale kapsamında, muhammen bedel 1 milyon 871 bin 122 TL olarak belirlendi. Cipin özellikleri ihale dosyasında, “2013 model, siyah, zırhlı, sekiz silindirli ve 4,5 litrelik motora sahip” şeklinde sıralandı.

Lüks arazi aracının ihalesine dört istekli katıldı. İsteklilerden ikisi eksik belge gerekçesiyle ihale dışı bırakıldı. İhale komisyonu, “satış ihalesine az sayıda istekli katılması” ve “ihale sonucunda satış bedelinin düşük kalması” nedenleriyle “kamu faydası” gereği ihalenin oy birliğiyle iptal edildiğini açıkladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi envanterine kayıtlı lüks aracın satışı için Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nca yeniden ihaleye çıkılacağı belirtildi.

ABB yönetimi, eski dönemde satın alınan üç adet lüks aracı da 2020 yılında satışa çıkarmıştı. Araçlardan toplam 2 milyon 101 bin TL gelir elde edilmişti.