Gökçek türban denemesi boşa çıkınca tweetini sildi

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde genel cerrahi asistanı Bilgi Karakaş, Twitter hesabından Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı da etiketleyerek otobüse hastane formasıyla alınmadığını paylaştı.

Karataş mesajında, "Şoför tarafından üzerimdeki formamla binemeyeceğim inmem gerektiği söylenerek yağmurlu havada araçtan indirildim" dedi.

Eski ABB Başkanı İbrahim Melih Gökçek de, "Nihayet Mansur yönetimi müslümanlara karşı gerçek yüzünü göstermeye başladı... Müslümanlar artık Mansur yönetiminden otobüse binmek için müsaade alacak. Mansur'a oy veren başörtülü kardeşler eserinizle guru duyuyor musunuz?" diye yazdı.

Gökçek'e tepki gösteren Karakaş, "Melih bey konuyu çok yanlış anlamış. Burada konu baş örtüm değil. Hastane formamla otobüse binmeme izin verilmedi. Konuyu çarpıtmayın" diye cevap verdi.

Gökçek tepkinin ardından attığı mesajı sildi.

Öte yandan sağlık emekçisinin araca neden alınmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.