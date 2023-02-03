Gökçeada Belediye Başkanı tutuklandı

Çanakkale'nin Gökçeada Belediyesi'ne 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan İYİP'li Belediye Başkanı Ünal Çetin ile 4 kişi, adliyeye sevk edilmişti. Çetin çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 31 Ocak’ta Gökçeada Belediyesi’ne ‘yolsuzluk’ ve ‘rüşvet’ operasyonu düzenlemiş, bu kapsamda Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, imar müdürü S.D., kamu çalışanı E.B ile müteahhitler R.G. ve B.B., gözaltına alınmıştı.