Gökbük Köyü'nde kadınlar ve çocukların HPV aşılaması tamamlandı

Antalya'nın Gökbük Köyü'nde geçtiğimiz yıl Eylül ayında ilki gerçekleştirilen HPV Aşı Dayanışması bugün 3. doz aşılarının yapılmasıyla birlikte tamamlandı.

TKP Gökbük Köy Evi, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği ve Boyun Eğmeyen İlaç Emekçileri'nin ortak olarak yürüttüğü dayanışma çalışmasıyla köyde yaşayan 16 kadın ve 4 çocuk aşılandı.

HPV Aşı Dayanışması bileşenlerinin #HPVAşısıÜcretsizOlsun adıyla yürüttüğü hukuki çalışma da sürüyor.

Son zamanlarda çok sık gündeme gelen HPV aşısının yürütülen kamuoyu çalışmaları neticesinde önümüzdeki dönemde ulusal aşı takvimine alınması bekleniyor.