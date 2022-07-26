Gökbük Köy Evi'nde çocuk şenliği

Antalya'nın Gökbük Köyü'nde bulunan TKP Gökbük Köy Evi'nde 5-13 yaş arası çocukların katılımıyla çocuk şenliği düzenlendi.

Şenlikte sırasıyla felsefe atölyesi , resim atölyesi, interaktif masal atölyesi ve spor etkinlikleri yapıldı.

Atölyeler "Nasıl bir dünya hayal ediyoruz ve hayallerimiz için neler yapabiliriz" teması ile çocukların hayal güçlerini geliştirdikleri ve temel becerilerini kullandıkları şekilde gerçekleştirildi.

Gün boyu süren etkinlikler, çocuklara hediyelerinin verilmesi ile son buldu.