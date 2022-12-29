Göğsüne yorgun mermi isabet eden 16 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Gaziantep'te 16 Aralık Cuma günü sabah saatlerinde annesiyle birlikte çöp atmak için dışarıya çıkan 16 yaşındaki Dilber Öztürkmen'in göğsüne yorgun mermi isabet etti.

İHA'nın haberine göre, Öztürkmen'in annesinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Dilber Öztürkmen, hastaneye kaldırıldı.

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Dilber Öztürkmen, hastaneye kaldırılışının 14. gününde yaşamını yitirdi.

Öztürkmen'in cesedi Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edilirken, olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği bildirildi.