Göçük altında olduğu şeklinde doğru olmayan paylaşım yapan kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar'da, sosyal medya üzerinden göçük altında olduğunu iddia edip doğru olmayan paylaşımlar yapan bir kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, meydana gelen deprem sonrası doğru olmayan paylaşımlar yapan sosyal medya kullanıcısı İ.Ö.'yü gözaltına aldı.

Paylaşımlarında deprem bölgesinde olduğunu ve göçük altında kaldığını iddia eden şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. (AA)