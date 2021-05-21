Göçmenlerin zorla geri gönderildiği İspanya sınırında neler oluyor?

İspanya, geçtiğimiz 3 gün boyunca Kuzey Afrika sınırını yüzerek veya tırmanarak aşan binlerce kişiyi sınır dışı etti. Çarşamba günü ordusunu da Kuzey Afrika topraklarına çeken İspanya şimdiye kadar refakatsiz çocuklar da dahil olmak üzere Ceuta'ya ulaşan yaklaşık 10 bin sığınmacının yaklaşık yarısını sınır dışı etti. Geri dönenlerin birçoğu tekrar Avrupa'ya ulaşmaya çalışmalarını başlatırken sığınmacılar hem İspanyol hem de Fas güvenlik kuvvetlerinin saldırılarına uğruyor.

Kuzey Afrika'daki Ceuta İspanya'nın kolonisi ve AB'nin en güneydeki sınırı. İspanya sınırından kovulan sığınmacılar Ceuta'nın Fas tarafındaki komşusu Fnidek'te ise Fas polisinin düzenli saldırılarına uğruyor. Fas polisi sığınmacıların sınırdan dönmesini engellemek için yaptığı saldırılarda biber gazı kullanıyor.

AB'ye ulaşan sığınmacıların geri gönderilmesini engelleyen yasalara karşın bu kanunlar filli olarak uygulanmazken, sığınmacıların Ceuta'ya yoğun akışı Fas'ın sınır kontrollerini gevşetmesiyle başladı. Batı Sahra'da yürüttüğü işgale eskisi kadar AB'den yeterli destek bulamadığından şikâyetçi olan Fas hükümeti sığınmacıları AB'ye karşı koz olarak kullanıyor. Batı Sahra bağımsızlık hareketi Saguia el Hamra ve Rio de Oro'nun Kurtuluşu İçin Halk Cephesi (Polisario Cephesi) lideri en son İspanya'ya sığınmıştı.

Sınırda yapay olarak oluşturulan krizden önce İspanyol polisi ve askerleri, Faslılara ve esas olarak Sahra altı Afrikalılara, Fas'a giden bir kapıdan geçerek uzun kuyruklara eşlik ediyordu.

Öte yandan sığınmacıların son krizle birlikte yoğun bir şekilde sınıra gelmesiyle İspanyol güvenlik güçleri insanları darp ederek denize atmak da dahil olmak üzere şiddet eylemlerine başladı.

İspanya Fas'ı kendisi ile olan anlaşmazlığında göçmenleri piyon olarak kullanmakla suçluyor.

Fas Polisario Cephesi lideri orada olduğu müddetçe İspanya'ya elçi yollamayacak

Fas'ın İspanya Büyükelçisi Karima Benyaiç'in Polisario Cephesi lideri İbrahim Ghali teslim edilmedikçe ülkeye dönmeyeceğini söyleyen Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita "İspanya ile bir kriz varsa, bunun nedeni İspanyolların düşmanlarımızla ve Fas halkının duygularına karşı hamleleri ve kurnazlığıdır" dedi.

İbrahim Ghali'nin 17 Nisan'da sahte bir kimlikle ve sahte bir pasaportla bir İspanyol hastanesine girdiğini öne süren Dışişleri Bakanı "Neden 48 saat sonra bile bize söylemediler? Önemli ortaklar, komşular, dostlar değil miydik?" diyerek yakındı.

'Ramazan yorgunluğundan dolayı sığınmacıları kaçırdık'

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, göçmenlerin Ceuta sınırından girişini "Ramazan'ın sonundaki bayramın ardından Fas polis gücünün yorgunluğuna" bağlarken ayrıca "İspanyol polisinin tamamen hareketsiz kalmasından" kaynaklandığını söyledi.

Sığınmacılar arada sıkıştı

Öte yandan İspanya tarafında şiddet görüp geri dönen sığınmacılarsa Fas tarafında tutulup geri dönmeye zorlanıyor. Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacılara karşı AB prosedürleri uygulanmazken yasadışı sınırdışı etmeler gündelik hale gelmiş durumda.