Göçmen taşıyan otobüs kontrol noktasında durmadı: İki Bulgar polis hayatını kaybetti

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, ülkeye "kaçak göçmen taşıyan Türkiye plakalı bir otobüsü durdurmak için" yürütülen operasyonda, otobüsün önünü kesen bir polis aracının ezilmesi sonucu iki Bulgar polisin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Euronews'in haberine göre, otobüsün ardı ardına iki sınır polisi kontrol noktasında durmayı reddetmesinin ardından Burgaz kentinde durdurulmaya çalışıldığı aktarıldı. Bulgaristan İçişleri Bakanlığı yetkilisi Stanimir Stanev, otobüsün iki polis kontrol noktasında durmayı reddettikten sonra bir konut alanına girdiğini söyledi.

Otobüsün şoförünün, buradaki polisin önünü kesmesine rağmen durmadığı, otobüsü polislerin üzerine sürdüğü belirtildi. Aracın ezilmesi sonucu iki Bulgar polisi yaşamını yitirirken, otobüs yol kenarındaki bir durağa çarparak durdu.

Stanev, Türkiye plakalı otobüste 47 göçmen bulunduğunu söyledi.

Göçmenlerin hangi ülkeden geldikleri açıklanmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bölge savcısı Georgi Chinev, şoförün davranışlarının "bilinçli ve kasıtlı olduğunu" belirtti.