Göçmen kurtarma gemisi 440 kişiyi Sicilya'ya getirdi

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Alman sivil toplum kuruluşu Sea-Watch tarafından işletilen bir gemi Sicilya'ya 200'den fazla çocuk olmak üzere 440 mülteci getirdi.

RaiNews24'ün haberine göre, yerel yetkililer kurtarılan göçmenlere karaya çıkmadan önce sağlık kontrolleri yaptı. Öte yandan bir yaşından küçük 14 çocuğu da içeren gruptaki çoğu reşit olmayan kişinin yetişkin refakati olmadan Avrupa'ya geldiği belirtildi.

Aralık ayında kurtarılan göçmenler bir hafta boyunca Sea-Watch gemisinde bulunurken gemi, yetkililerin limana yanaşma izni vermesini bekledi.

29 Aralık'ta, Sınır Tanımayan Doktorlar tarafından işletilen başka bir yardım gemisi, 17 Aralık'tan 24 Aralık'a kadar Akdeniz'de kurtarılan 558 kişiyi Sicilya'ya getirdi. İtalya İçişleri Bakanlığı'na göre, 2021 ayından bu yana yaklaşık 66 bin 500 göçmen deniz yoluyla İtalya'ya geldi. Bu sayı bir yıl önce 34 bin ve 2019'da 11 bin 500'dü.