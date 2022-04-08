Göçmen emekçilere çağrı: 'Yaşadığın haksızlıklarda PE’ye ulaş'

Türkiye’de krizle birlikte patronların fırsatçılığı artarken göçmen emekçilere uygulanan haksızlıklar da katlanarak devam ediyor.
Patronların Ensesindeyiz Ağı (PE), göçmen emekçilere işyerinde, mahallesinde yaşadığı bütün sorunlarda PE’ye ulaşabileceklerini belirttiği bir çağrı yaptı.
Düşük ücretlere, kayıt dışı çalışmaya, ayrımcılığa, patron baskısına karşı göçmen emekçilerin yalnız olmadığının belirtildiği çağrıda, işçilere “Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaş. Yaşadığın haksızlıklara birlikte karşı çıkalım” denildi.
Türkçe, Kürtçe, İngilizce, Arapça, Farsça, Rusça ve Fransızca olarak yedi ayrı dilde yapılan çağrı
Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:
Facebook: https://www.facebook.com/
Twitter: https://twitter.com/
E-posta: [email protected]