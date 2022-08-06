Göçmen düşmanı Ümit Özdağ'ın yalanı ortaya çıktı, özür dilemedi

Göçmen karşıtı söylemleriyle bilinen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Konya'da üç Suriyeli'nin bir Suriyeli tarafından darp edildiğini iddia etmişti.

Özdağ, "Sığınmacı ve kaçaklar Türk vatandaşlarını gasp ediyor, bıçaklıyor, öldürüyor! Konya'da Fatih Büyükziyanak 31 Temmuz günü 3 Suriyeli tarafından gasp edilip, öldüresiye dövüldü. Fatih ölümden döndü. Bu olayları halktan saklamaya devam edin, çünkü siz Türk'ün gerçek düşmanısınız" demişti.

Yalanı ortaya çıktı

Konya'da gerçekleşen olayda Fatih Büyükziyanak isimli vatandaşın üç Suriyeli tarafından değil, bir Türk tarafından dövüldüğünün ortaya çıkmasının ardından Özdağ sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Özdağ yaptığı açıklamada, "Bu kişi alacak verecek meselesinden dolayı bir Türk tarafından dövülmüş. Konuyu ailesinden gizlemek için 'Suriyeliler saldırdı' demiş. Ben gündeme getirince olay büyümüş. Paniklemiş gerçeği söylemiş. Ayıp ayıp. Dayak yedin anladık dürüst ol, yalan söyleme" derken, paylaşımı nedeniyle özür dilemedi.

Ümit Özdağ, daha önce de Suriyelilere yönelik ırkçı paylaşımlara imza atmıştı.