Göç İdaresi’nden 'Rahim Cavadbeyli' açıklaması

Göç İdaresi Başkanlığı, kamuoyunda ‘Rahim Cavadbeyli’ ismiyle bilinen Azerbaycanlı Türk tarihçi, akademisyen Rahim Javadpour’un ülkesine iade edileceğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada “Cavadbeyli’nin ikametinin iptal edildiği ve ülkesine sınır dışı edileceği”ne dair iddialar üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Cavadbeyli’nin, Türkiye’de bulunduğu süre zarfında statüsünün gereği olarak yerine getirmekle yükümlü olduğu “bildirim yükümlülüğüne” uymaması nedeniyle, bu yükümlülüğe uyulmasını temin etmek amacıyla yasal mevzuat çerçevesinde rutin tedbirler uygulandığı aktarılan açıklamada, bu tedbirlerin kişinin yasal statüsünün sona erdiği anlamına gelmediği belirtildi.

Açıklamada “Ülkemizde herhangi bir geri gönderme merkezinde bulunmamakta olan şahıs hakkında idari gözetim kararı da yoktur. Söz konusu şahsın ülkesine iade edileceğine dair oluşturulmak istenen algı gerçeği yansıtmamaktadır” ifadelerine yer verildi.

Ne olmuştu?

Hakkında İran'da idam kararı bulunan Cavadbeyli Türkiye'deki oturum izninin iptal edildiğini iddia etmişti. Cavadbeyli ile ilgili iddiaları İYİP Genel Başkan Yardımcısı Rıdvan Uz, gündeme getirmişti. Uz şu açıklamaları yapmıştı: “Güney Azerbaycan Türklerinden tarihçi, akademisyen, Türk aydını; bilim, irfan, mücadele ve düşüncenin önde gelen isimlerinden Rahim Cavadbeyli’nin Türkiye’deki oturma izninin iptal edilmesi ve ülkesine geri gönderilme düşüncesi gündemimizdedir. 2013 yılından beri ülkemizde yaşayan değerli kalem sahibi Cavadbeyli’ye Türk vatandaşlığı verilmesi söz konusu olması gerekirken; sınır dışı edilme baskısının hangi amaca hizmet ettiğinin açıklanmasını yetkililerden önemle beklemekteyiz. Ana maddesi Türklük olan, yıllarca Türk Dünyası’na hizmet eden değerli ilim insanı Cavadbeyli’ye; hukukçu ve araştırmacı olarak ürettiği yüzlerce makale, araştırma ve öneriden sonra vatandaşlık vermek yerine kendisinin mahkeme kapılarında gezdirilmesinin nedenini sorguluyor, soruyoruz. Türk kültürüne hizmete adayan Cavadbeyli’ye yaptığı haksızlığı İYİ Parti olarak şiddetle kınıyoruz.”