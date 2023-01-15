Göç İdaresi: Son bir haftada 2 bin 321 göçmen sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşıma göre, Türkiye genelinde 6-12 Ocak tarihleri arasında 824'ü Afganistan, 91'i Pakistan, bin 354'ü de diğer uyruklardan 2 bin 269 göçmen yakalandı.

Yasa dışı yollardan ülkeye girdikleri tespit edilip yakalanan bin 101'i Afganistan, 107'si Pakistan ve bin 113'ü diğer uyruklardan toplam 2 bin 321 yasadışı göçmen ise sınır dışı edildi.

Yılbaşından 12 Ocak'a kadar ise 1578'i Afganistan, 118'i Pakistan ve 1653'ü diğer uyruklardan 3 bin 349 göçmen ülkelerine gönderildi.

Bahse konu tarihler arasında ülkeye yasa dışı yollardan girişi engellenen göçmen sayısı ise 6 bin 240 olarak kayıtlara geçti. Yılbaşından 12 Ocak'a kadar ülkeye girişi engellenen göçmen sayısı da 8 bin 129 oldu.

Halen geri gönderme merkezlerinde 4 bin 848'i Afganistan, 3 bin 854'ü Pakistan ve 11 bin 44'ü diğer uyruklardan olmak üzere 19 bin 746 göçmen kalıyor.

Ayrıca, terke davet kapsamında 222 yasadışı göçmenin işlemleri devam ediyor.