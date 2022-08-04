Göç için belge alan hekim sayısı 10 yılda 24 kat arttı

Giderek daha çok hekim Türkiye dışında yaşamak için Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'deki sağlık sistemlerinin sınavlarına girmek üzere "İyi Hal Belgesi" alıyor.

Dünya Gazetesi'nden Yasemin Salih'in haberine göre, temmuzda 231 hekim, uluslararası emek piyasasında "Good Standing Certificate" olarak bilinen "İyi Hal Belgesi" aldı.

Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) kayıtlarına göre 2022'nin ilk yedi ayında bu belgeyi alarak yurtdışına göçmeye hazırlanan hekim sayısı da 1402'ye ulaştı. Geçtiğimiz yıl bu sayıya 12 ayda ulaşılmıştı. TTB, yıl sonuna kadar 2 bin 500 ila 3 bin hekimin Türkiye'ye terk edebileceğini öngörüyor.

TTB'nin yıllara göre hazırladığı "göç için belge alan hekim sayısı" tablosu şu şekilde: