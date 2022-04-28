GMO'dan Kinder'deki Salmonella krizine dair açıklama: Süreç kamuoyuna açıklanmalı

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Belçika'da üretilen 'Kinder' markalı bazı ürünlerde tespit edilen Salmonella bakterisine ilişkin Türkiye’de yürütülen sürece dair bir açıklama yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gıda denetim sisteminde iyileştirmeler gerçekleştirmesi gerektiği belirtilen açıklamada, bakanlığın acil durum eylem planlarının bu süreçte uygulamaya koyup koymadığını, süreç yönetiminde gerçekleştirilen faaliyetleri, toplatma ve imha işlemlerini nasıl gerçekleştirdiğini kamuoyuna açıklaması gerektiği ifade edildi.

Açıklamanın ardından Şube Yönetim Kurulu Üyesi F. Nevin Eren ve Gıda Güvenliği Komisyonu Başkanı Mete Yolaş konuyla ilgili görüşlerini aktardı.

Cevapsız sorular

BirGün'de yer alan habere göre, F. Nevin Eren “İlgili firmanın Belçika fabrikasında üretilen ithalatçı firma tarafından ithal edilen Schoko Bons adlı ürünü hakkında toplatma kararı verildi fakat ilgili firmanın Belçika fabrikasında üretilen bizzat kendilerinin ithal ettiği Surprise Maxi adlı ürün için herhangi bir karar verilmedi” dedi.

F. Nevin Eren açıklamalarına şöyle devam etti:

“Satış yerlerinin kontrolü Bakanlık tarafından yapılabilmesi için hangi ürün nerelere dağıtıldığı bilgisinin üretici firma tarafından bakanlık ile paylaşması ve nerelerden toplatıldı bilgisinin de bakanlık ve firma tarafından kamuoyuna açıklanması gerekirdi.

Daha olayın boyutu bilinmiyor. Tek parti üründe mi görüldü, tek hammadde mi tespit edildi, o fabrikadan çıkan tek üründe mi? Bakanlığımız Türkiye’de bulunan üretici firmanın yaptığı ticarete ilişkin izlenebilirlik kontrolü yaptı mı? Bilmiyoruz. Kontrol ettiyse uygun mu, ceza kesti mi? Bilinmiyor. Bakanlık aynı ürünün ticaretini yapan diğer firmaları da kontrol etti mi? Onların toplandığına dair kamuoyu açıklaması da yok.

Bakanlık bütün ihtimalleri göz önüne alarak halk sağlığını önceliğinde tutacak eylem planını şeffaf bir şekilde devreye almalıydı. Yeterli sayıda gıda mühendisinin bakanlığın kontrol bünyesinde çalışması halinde sadece İstanbul’da değil tüm Türkiye’de okullarda, sahil marketlerinde, otoyollardaki outletler, AVM ve benzeri yerlerde taranması çok daha kolay ve hızlı olurdu ki gıda güvenliği problemlerinde hızlı aksiyon halk sağlığı açısından kritik önemdedir.”

Yeni bir gıda denetim sistemine ihtiyaç var

Mete Yolaş ise, “Kaynağı henüz tespit edilemeyen Salmonella salgınıyla ilgili bulaşın hammadde kaynağından olabileceği ihtimaline karşı Belçika’da ithal edilen tüm gıda ürünlerinin ithalatındaki kontroller artırılmalıdır. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bu ve buna benzer durumlara sürekli hazır olması ve zamanında reaksiyon göstermesi lazım. Türkiye’nin sürdürülebilir gıda sistemine ve bağımsız ve bilimsel Ulusal Gıda Güvenliği Kurumu’na ihtiyacı olduğu bu durum kendini gösteriyor” şeklinde konuştu.