Global Times: NATO panzehir değil zehirdir

Çin Komünist Partisi'nin yayın organı Global Times'ta bugün çıkan iki farklı yazıda Ukrayna'da devam eden savaşın Asya-Pasifik'e yansımaları değerlendirildi.

'Asya ülkeleri yüksek alarmda kalmalı'

Japonya Başbakanı Fumio Kişida ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın 5 Mayıs'ta yaptıkları görüşme sonucu prensipte uzlaştıklarını açıkladıkları iki ülke orduları arasındaki karşılıklı erişim antlaşmasına değinilen Global Times başyazısında "Avrupa'da bölünme yaratan, dünya çapında savaşlar çıkaran NATO, Asya-Pasifik bölgesine 'blok siyaseti' uygulamaya çalışıyor. Asya-Pasifik içinde, Japonya böyle bir planın sağlanması için fazlasıyla aktif. Görünüşe göre Tokyo, NATO'nun Asya-Pasifik bölgesindeki genişlemesi için öncü olmak istiyor" ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu genişleme eğiliminin ardında ABD olduğuna dikkat çekilen başyazıda, Japonya'nın süreçte aldığı rolün 20. yüzyılın Anglo-Japon ittifakını anımsattığı belirtilerek "Bazıları ABD ve Batı ile işbirliği yapmak, Avrupa'da başarısız olan güvenlik modelini zorla devreye sokmak istiyor. Asya ülkeleri yüksek alarmda kalmalı" uyarısında bulunuldu.

Asya ülkelerinin farklı sistemlere ve kültürlere sahip olduğu, ancak aralarında pragmatik bir işbirliği bulunduğu savunulan başyazı "NATO bir panzehir değil, zehirdir. Asya'daki sağlam durum, 'yeni bir soğuk savaş' tarafından mahvedilmemelidir" sözleriyle son buldu.

'NATO, Çin'in çevresine yayılmaya çalışıyor'

Gazetede yayımlanan bir diğer yazıda ise geçtiğimiz günlerde Güney Kore ajansı Yonhap'ta haberi yapılan Güney Kore istihbaratının NATO'nun siber savunma sistemine dahil olduğu gelişmesine geniş bir yer ayrıldı.

Söz konusu işbirliğine dair "ABD liderliğindeki NATO, Güney Kore'nin istihbarat teşkilatıyla işbirliği yaparak, Güney Kore'yi siber savunma alanında Çin ve Rusya'yı kontrol altına almak için bir satranç taşına dönüştürmek istiyor" yorumunda bulunuldu.

NATO içerisinde farklı eğilimler olduğu aktarılan yazıda Song Zongping adlı Çinli bir askeri uzmanın da görüşlerine verildi. NATO içerisindeki farklı eğilimlere atıfta bulunan Song "NATO üye devletlerinin çoğu zaten çeşitli krizlerden ötürü kötü bir şekilde hırpalanmış AB ülkeleridir ve bu ülkeler Asya'da herhangi bir krize daha sürüklenmek istemiyorlar, bu politika İngiltere'nin çıkarına" değerlendirmesinde bulundu.

Bir saldırı örgütü olduğu vurgulanan NATO'nun Çin'in çevresine yayılmaya çalıştığı belirtilen yazıda Song'un "Ukrayna'nın NATO'ya yakınlaşması Rusya'da güvensizlik duygusu uyandırdı. Güney Kore'nin eylemleri de Çin, Rusya ve Kuzey Kore gibi komşularıyla çatışmayı tetikleyebilir" öngörüsü yer aldı.