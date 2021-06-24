Giuliani'nin avukatlık lisansı donduruldu

ABD'nin New york eyaleti, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatlarından Rudolph W. Giuliani'nin hukuki faaliyetlerini dondurma kararı aldı.

Washington Post'ta yer alan habere göre, eyalette bulunan Temyiz Bölümü Birinci Yargı Dairesi komitesinden yargıçlar, 33 sayfalık bir rapor hazırlayarak, Giuliani'nin, "Trump'ın geçtiğimiz yılki seçim kampanyası sırasında mahkemelere, meclis üyelerine ve kamuoyuna büyük ölçüde yanlış ve yanıltıcı beyanlarda bulunmasından dolayı" hukuki faaliyetlere devam etmeye uygun olmadığı hükmüne vardı.

Değerlendirme raporunda, Giuliani'ye dönük şikayetlere bakan mahkemenin disiplin komitesnin, "kendisinin faaliyetlerinin kamu çıkarlarını alenen tehdit ettiğini ve hukuki faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasının uygun olduğunu bildirdiği aktarıldı.

Aynı zamanda eski federal yargıç olan Giuliani hakkında, bir dönem başkanlığını yaptığı ABD New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi tarafından, Ukrayna'yla temasları sırasında yabancı bir ajan olarak kayıt olup olmadığına dönük soruşturma yürütülüyor.