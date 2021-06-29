Giulani'ye 'Türkiye çıkarları için lobicilik' soruşturması

ABD Adalet Bakanlığı'nın, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatlarından Rudolph W. Giuliani'ye dönük 'Türkiye çıkarları için lobicilik' iddiasıyla soruşturma başlattığı öne sürüldü.

Bloomberg'e konuşan kaynaklara göre, Giulani'ye dönük açılan Türkiye soruşturması, Ukrayna soruşturmasından farklı olarak cezai bir nitelik taşımıyor.

Giuliani, daha önce yaptığı açıklamada, söz konusu iddiaları yalanlayarak, hem Türkiye hem Ukrayna çıkarları için lobicilik yapmadığını söylemişti. ABD'de Giuliani hakkında, Trump yönetimi döneminde Rıza Zarrab ve Fethullah Gülen'e karşı Türkiye hükümeti için lobi yaptığına ilişkin iddialar yer almıştı.

ABD'nin New york eyaletinin savcıları, Trump'ın seçim kampanyası sırasında yalan beyanlarda bulunduğu gerekçesiyle Giuliani'nin hukuki faaliyetlerini dondurma kararı almıştı.