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Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu: 258 kişiden 159'una ulaşıldı

Girne'den Mersin'in Taşucu Limanı'na hareket eden yolcu gemisi, kıyının 4 mil açığında alabora oldu. 258 kişinin bulunduğu gemide şimdiye kadar 159 kişiye ulaşıldı. Sahil Güvenlik ekiplerinin ağır deniz şartları altında yürüttüğü kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 30.08.2026 , 14:18

Girne'den Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere hareket eden bir yolcu gemisi, kalkışından kısa süre sonra alabora oldu.

Kaza, Girne kıyılarının yaklaşık 4 mil kuzeyinde, saat 12.00'de meydana geldi. 

CNNTürk'e konuşan Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul 258 kişinin bulunduğu gemideki 159 kişiye ulaşıldığını söyledi.

Video: Özgür Gazete Kıbrıs

TRT Haber'e konuşan KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, ihbardan yaklaşık 15 ila 20 dakika sonra Sahil Güvenlik ekiplerinin olay yerine ulaştığını bildirdi.

Bölgede deniz şartlarının ağır ve dalgalı olduğunu ifade eden Bakan Arıklı, kazanın kesin nedeninin incelemeler sonucunda netleşeceğini vurguladı.

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Filojet tipi feribot (Temsili)

Ayrıntılar geliyor...

 

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