Girit'in güneyinde batan göçmen teknesinden 37 kişi kurtarıldı

Girit Adası'nın güneyinde dün akşam saatlerinde batan göçmen teknesinden 37 kişinin kurtarıldığı, 8 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre dün akşam Kaş'ın 161 mil güneybatısında Kerpe Adası'nın yaklaşık 60 mil güneyinde göçmenleri taşıyan tekne battı. Bakanlık Girit adasının 35 mil batısında kalan bölgeye geçen "TCG Gelibolu" ve "TCG Gökova" fırkateynleri ile arama kurtarma koordinatörlüğü görevinin icra edilmeye başlandığını duyurdu. Açıklamaya göre 45 göçmenin bulunduğu teknedeki 37 kişi kurtarıldı, 8 kişi için arama faaliyetlerinin devam ediyor.

Yunanistanlı yetkililer tarafından yapılan açıklamada da Girit Adası'nın güneyindeki bölgede sahil güvenlik ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü, tekneden kurtarılan 37 kişi arasında bir çocuk ve bir kadının olduğu belirtildi. Bazı göçmenlerin denizden, bazılarınınsa batan tekneden çıkarılarak kurtarıldığı bildirildi.

Suriyeli sığınmacıları İtalya'ya taşıyordu

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü de yaptığı açıklamada Girit Adası'nın güneydoğusunda 45 Suriyeli mülteciyi taşıyan teknenin battığını bildirmişti.

AA'da yer alan habere göre dün saat 21.10'da Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ne gelen ihbarda, söz konusu saha içinde bir teknenin battığı belirtildi.

Türk sahipli ticaret gemisinin yetkilileriyle yapılan görüşmelerde, yaklaşık 45 Suriyeli mültecinin bulunduğu 12-15 metre boylarında teknenin İtalya'ya gitmek için seyir yaptığı sırada yakıtının bittiği ve ağır hava şartları nedeniyle battığı bilgisine ulaşıldı.

Açıklamada 31 kişinin bölgedeki Türk sahipli gemi tarafından, 5 kişinin de Yunanistan'a ait helikopterce kurtarılırken, diğer mültecileri arama kurtarma çalışmaları devam etiği kaydedilmişti.