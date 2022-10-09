Giresunspor ve Ümraniyespor'dan VAR sistemine itiraz

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor ve Ümraniyespor "VAR sistemi"ne (Video Yardımcı Hakem sistemi) itirazlarını duyurdu, maçlarında bu sistemin kullanılmaması için Merkez Hakem Kurulu'na başvuracaklarını bildirdi.

Giresunspor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Ülkemizde kullanılmaya başladığı günden beri, asıl amacı telafisi mümkün olmayan, oyunun sonucuna etki edecek büyük hatalarda devreye girerek, hatayı düzeltmek olan sistemin ne yazık ki farklı amaçlara evirildiğini, oyunu adaletten daha da uzaklaştırdığını hep birlikte tecrübe etmiş bulunmaktayız" denildi.

Açıklamada "Avrupa liglerindeki uygulamalardan çok uzakta bir şekilde uygulanan bu VAR sisteminin, teknolojinin imkanlarından daha çok faydalanarak doğru kullanımı bulunana kadar kullanılmaması gerektiği fikri tüm Anadolu kulüplerinde baş göstermiştir. Bu bağlamda kulüp olarak maçlarımızın VAR sistemi uygulanmadan oynanması için 10 Ekim Pazartesi günü sunacağımız dilekçe ile Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kuruluna başvuruda bulunacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.

Ümraniyespor'dan da benzer bir açıklama yapıldı. Kulübün açıklamasında "HangiKredi Ümraniye Spor Kulübü olarak lig başından beri aleyhimize verilen, maçın sonucuna direkt etki eden, VAR’da incelenmeye tenezzül dahi edilmeyen hatalı kararlar silsilesinin ısrarla devam ettirilmesi neticesinde “Kullanılmayacaksa hiç olmasın” düşüncesi ile Merkez Hakem Kurulu’na bundan sonraki maçlarımızda VAR sisteminin kullanılmaması ile ilgili talebimizi ileteceğimizi kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" denildi.