Giresun'daki darp olayıyla ilgili CHP'den açıklama geldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz tarafından bir kadının darp ettirildiği iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Belediye Başkanı Karadeniz'in ilçedeki bir parkla ilgili şikayet gelmesi üzerine bölgeye gittiğini, Karadeniz'in şikayetçi aileyle görüşmesi esnasında parkın işletme sahipleriyle aile arasında arbede yaşandığını belirten Torun, "Belediye başkanımız ve çalışma arkadaşları, aile ve işletme sahipleri arasındaki arbedeyi yatıştırmak için çaba göstermiştir" dedi.

Torun, olaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bölge sakinleri, söz konusu aile ile parkın işletme sahipleri arasında geçmişten gelen bir husumet olduğunu da aktardılar. Belediye başkanımız, söz konusu olayda görev ve sorumluluk bilinciyle hareket etmiştir. Hal böyle iken olayın tamamen dışında olan belediye başkanımızın, olayın içine çekilmeye çalışılmasını ve hatta suçlanmasını kabul etmemiz mümkün değildir. Yaşananları bilinçli olarak saptırmaya çalışarak, belediye başkanımız üzerinde olumsuz algı yaratmaya çalışmak ne hukuka ne de vicdanlara sığar."

Torun, "Gerek başkanımız gerekse çalışma arkadaşları açılacak davada da tanık olarak ifade verecektir" dedi.