Giresun’da şiddetli yağış sonrası sel ve heyelan meydana geldi

Giresun’da dün öğleden sonra etkili olan şiddetli yağışın neden olduğu sel ve heyelanlar hayatı olumsuz yönde etkiledi. Bazı köylerde cami ve evlerde su baskınları yaşanırken, köy yolları ise ulaşıma kapandı.

Keşap ilçesine bağlı Çakırlı Köyü Muhtarı Hüseyin Aydın, yaptığı açıklamada, herhangi bir can kaybı olmadığını söyledi.

Keşap ilçesine bağlı ulaşıma kapalı köylerden birisi olan Karabedir köyünde ikamet eden Talip Kaya'ysa İHA'ya verdiği demecinde köy yollarıyla beraber tarım arazilerinde büyük hasar olduğunu söyledi. Köy sakini Kaya, ”Köydeki bir çok yerde tarım arazilerinde ciddi hasarların oldu. Yağış dün öğleden sonra başladı ve 4,5 saat devam etti. Köy yollarında ve tarım arazilerimizde ciddi heyelanlar söz konusu. Ama şükürler olsun ki, can kaybımız yok.” diye konuştu.

Ulaşıma kapanan köy yollarını açmak için ekipler çalışırken, su baskınına uğrayan bir camide ise temizlik çalışması başlatıldı.