Giresun Valisi'nin Basın Müdürü vatandaşı tehdit etti

AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz'ün sahibi olduğu Alagöz Maden Şirketi, yıllardır Giresun'daki Harşit Vadisi'ni zehirliyor. Defalarca para cezası kesilen ve bölge halkının çevre katliamına imza atıldığı gerekçesiyle mücadele ettiği maden şirketi faaliyetini sürdürmeye devam ediyor.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, milletvekili Alagöz'ün Doğankent'e bağlı Çatalağaç Köyü'ndeki kurşun, çinko ve bakır madenine karşı mücadele eden çevre savunucusu Soner Aydın, sosyal medyada Giresun Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ömer Tekin tarafından tehdit edildi.

'Saçın ile dilini bağlarım'

Soner Aydın, sosyal medya hesabından belediye başkanı, milletvekili ve kamu görevlilerinin maden şirketi yetkilileriyle olan ilişkilerine tepki gösterdi. Giresun Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ömer Tekin ise sosyal medya hesabından Soner Aydın'a yönelik “O at kuyruğu saçın ile dilini bağlarım. Zincirini tutan sahiplerin bile sana sahiplik edemezler. Aileyi bu işe karıştırırsan soyundan girer sopundan çıkarım. Seviyemi zorlama. Seni son kez uyarıyorum...” ifadelerini kullandı.

Suç duyurusunda bulundu

Soner Aydın ise bu mesajın ardından Tirebolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Aydın suç duyurusunda kamu görevlisi Ömer Tekin'in tehdit ve hakaret suçlarından yargılanmasını talep ederek, “Bu ifadeler, tarafıma yönelik tehdit niteliği taşımakta olup, korku ve endişe yaşamama neden olmuştur. Şüphelinin sözleri nedeniyle can ve mal güvenliğim konusunda ciddi kaygı duymaktayım. Söz konusu paylaşım ve yorumların ekran görüntüleri delil olarak sunulacak olup, gerekli görülmesi halinde Facebook kayıtlarının da ilgili mercilerden temin edilmesi mümkündür. Şüphelinin eyleminin ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilerek hakkında gerekli soruşturmanın yürütülmesini ve cezalandırılmasını talep ediyorum” dedi.

Fotoğrafları da var

Ömer Tekin'in sosyal medya hesabında maden şirketinin yetkilileriyle fotoğraflarının yer aldığı görülürken eski Giresun Valisi Fatih Serdengeçti de çevreyi ve suları kirlettiği defalarca belgelenen madeni ziyaret etmişti.

Vali Serdengeçti, sosyal medya hesabından maden ziyaretinin fotoğraflarını paylaşarak “Alagöz Maden Doğankent tesislerinde tetkiklerde bulunarak şirket yetkililerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldık” demişti.

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