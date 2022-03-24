GIF'in yaratıcısı yaşamını yitirdi

GIF olarak bilinen Graphics Interchange Format'ın (Grafik Değişme Formatı) yaratıcısı Stephen Wilhite, geçen hafta Covid-19 nedeniyle öldü.

Ölüm haberi 74 yaşındaki Wilhite'nin eşi Kathaleen Wilhite tarafından dün açıklandı.

1980'lerin sonlarında, Wilhite, bir internet şirketi olan CompuServe'de çalışıyordu. GIF'i kendi başına bulan erken Stephen Wilhite'a dair eşi Kathaleen, “Bunu aslında evde yaptı ve mükemmelleştirdikten sonra iş yerine getirdi” dedi.

The Verge'e konuşan Kathaleen Wilhite, GIF'in eşinin en gurur verici başarılarından biri olduğunu kaydetti.

Doğru okunuşu 'gif' değil 'jif'

2013 yılında Wilhite, buluşu nedeniyle Webby Ödülleri'nde ömür boyu başarı ödülü aldı. Ödülü aldıktan sonra, bir kabul konuşması yapmak yerine, yalnızca bir GIF oynattı ve sonunda görüntü formatının telaffuzuyla ilgili uzun süredir devam eden tartışmaya ağırlık verdi. Wilhite'nin oynattığı GIF'se basitçe şu mesajı ifade etti: "'gif' değil, 'jif' şeklinde telaffuz ediliyor."

Büyük açıklama

Animasyonlu resimleri gösterme yeteneği nedeniyle GIF en yaygın kullanılan resim formatlarından biri konumunda. Format ilk tanıtıldığında, internet indirme hızlarının bugüne kıyasla çok düşük olduğu zamanlarda, "yüksek kaliteli, yüksek çözünürlüklü grafikleri" renkli olarak yaymanın pratik bir yolu olarak tanıtılmıştı.