Gıda fiyatları bir yılda yüzde 176 zamlandı

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge birimi KAMUAR'ın, fiyatlarını Ankara'daki marketlerden düzenli olarak derlediği ve yurttaşların en fazla tükettiği 64 temel gıda maddesinden oluşan bir sepeti esas alarak hazırladığı gıda fiyatları endeksinin Ağustos 2022 sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, Ağustosta bir önceki aya göre yüzde 3,5 oranında artan gıda fiyatları yılın sekiz aylık döneminde yüzde 91,7 oranında yükseldi. Kamuda çalışanların ve kamu emeklilerinin ücret ve aylıklarının enflasyon farkları da dahil yüzde 85,6 oranında arttığı son bir yıllık dönemde de gıda fiyatlarındaki artış yüzde 176 oldu.

Ücretlerdeki artış ise gıda enflasyonunu yakalayamadı. Sendikanın hesaplamalarına göre, geçen yıl ağustos ayında 100 liraya alınan bir gıda sepeti için bu yıl ağustos ayında 276 lira ödemek gerekirken, kamu çalışanı ve emeklisinin 100 liralık geliri ise 185,6 lira, asgari ücretlininki 194,6 lira, işçi ve Bağ-Kur emeklisininki ise 178,6 lira oldu.

Sekiz ayda yüzde 91,7 oranında artış

2022 yılının ilk sekiz aylık döneminde gıda fiyatlarında yüzde 91,7 oranında artış yaşandı. Ocak-ağustos döneminde ekmek, pirinç, un, bulgur, makarna fiyatları yüzde 94, oranında arttı, et ve balık fiyatları yüzde 56,6, süt, süt ürünleri ve yumurta fiyatları yüzde 60,1, yağ fiyatları yüzde 31,2 oranında, meyve fiyatları yüzde 195,4, sebze fiyatları yüzde 168,3, bakliyat fiyatları yüzde 57,4, diğer gıda maddelerinin fiyatları ise yüzde 81,8 oranında arttı.

Bir yılda yüzde 176 oranında artış

Gıda fiyatlarında yıllık olarak ise yüzde 176 oranında artış gözlendi. Bu yıl ağustosta geçen yılın aynı ayına göre ekmek, un, bulgur, makarna fiyatlarında yüzde 192,7, et-balık fiyatlarında 101,5, süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatlarında yüzde 135,2 oranında artış oldu.

Bir yıl öncesine göre yağ fiyatları yüzde 88,3 oranında arttı. Meyve fiyatları yüzde 225,4, sebze fiyatları ise yüzde 418,1 oranında artış gösterdi. Bakliyat fiyatları son bir yılda yüzde 143, diğer gıda fiyatları ise yüzde 135,4 oranında zamlandı.