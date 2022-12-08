Gıda enflasyonunda Türkiye açık ara lider

OECD ülkeleri arasında, yüzde 99 ile Türkiye ve yüzde 42,9 ile Macaristan’ın ardından gıda enflasyonun en yüksek olduğu ülkeler, fiyatların geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,7 arttığı Litvanya ve yüzde 29,5 arttığı Letonya oldu.

OECD ülkeleri arasında en düşük gıda enflasyonu ise yüzde 4 ile İsrail, yüzde 4,2 İsviçre ve yüzde 6,4 ile Japonya’da görüldü.

Almanya’nın gıda enflasyonu yüzde 19.2, İngiltere'nin yüzde 16,4, Fransa’nın yüzde 12,9, ABD’nin ise yüzde 12,4 olarak gerçekleşti.

Avrupa Birliği ülkelerindeki gıda enflasyonu ortalaması yüzde 17,3 olarak gerçekleşirken, G7 ülkelerinde ise bu değer yüzde 12,7 oldu.