Gezici: Halkın yüzde 76’sı Erdoğan yönetiminin ekonomiyi düzeltemeyeceğini söylüyor

Son anket sonuçlarını yorumlayan Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, “Halkın alım gücünde yaşanan daralma, temel ihtiyaçların dahi karşılanamayacak bir noktaya gelmesi toplum üzerinde birikmiş bir öfke yaratmış durumda” dedi.

Cumhuriyet'ten Dilan Ayırkan'a konuşan Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, vatandaşın karar verme sürecini etkileyen en önemli etkenin ekonomik kriz olduğuna dikkat çekti.

Gezici, ekonomik krizin, vatandaş ile hükümet arasındaki duygusal bağı kopardığını söyledi. vatandaşın ekonomik söylemlerde muhalefete kulak vermeye başladığına vurgu yapan Gezici, şu bilgileri paylaştı:

"Halka ‘Ekonomiyi kim düzeltir’ diye sorduğumuzda yüzde 44.8’i ‘Millet İttifakı’, yüzde 40.3’ü ‘Cumhur İttifak’ı diyor. Yüzde 14.9’u ise ‘Kararsızım’ yanıtını veriyor. Kararsızlar genç seçmenler. Halka ‘Ülkenin en önemli sorunu nedir’ diye sorduğumuzda yüzde 74’ü ‘Ekonomi diyor. Toplumun yüzde 76’sı ise Erdoğan yönetiminin ülke ekonomisini düzeltemeyeceğini söylüyor.”

“İktidar, ‘Ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz’ diyerek ekonomiyle ilgili esas sorumluluğu ve mücadeleyi halka bıraktı. Halktan beklediği tasarrufa dair kendisi hiçbir adım atmadı. Harcamalardan vazgeçmedi. Bugün toplumun büyük bölümü, hükümeti halktan kopuk bir şekilde kendi sırça köşkünde yaşayan bir zümre olarak görüyor."

Devlet yardımıyla geçinen ailelerin sayısının 20 yılda dört kat arttığına dikkat çeken Gezici, şöyle konuştu:

“İktidar, mutfaktan geçecek. Bugün halkın yüzde 24’ü devlet yardımlarıyla geçiniyor. Bu, halkın fakirleştiğinin göstergesidir. Seçimlerin sonucunu öfkeli, hayal kırıklığı yaşamış, karamsar ve umutsuz seçmen belirleyecek.”