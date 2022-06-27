Gezici araştırma sordu, halkın yüzde 60'ı 'Borcum var' dedi

Gezici Araştırma Merkezi, 28-29 Mayıs arasında, 14 ilde, 1570 kişiyle görüşülerek “ekonomi” içerikli anket yaptı.

Cumhuriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre araştırmada çıkan sonuçlar özetle şöyle:

Şu an ülkemizin en önemli sorunu nedir” sorusuna katılımcıların yüzde 74,8’i “ekonomi/geçim sıkıntısı” yanıtını verdi. Bunu yüzde 43,2 ile “işsizlik”, yüzde 34,4 ile “salgın hastalık”, yüzde 32,7’yle “yargı/hukuk/adalet”, yüzde 18,8’le “eğitim”, yüzde 15,6’yla “göçmen ve mülteciler” yanıtları izledi. Ankete göre, katılımcıların yüzde 13,8’i, “terörü” ülkenin en önemli sorunu olarak görüyor.

“Hane borcunuz var mı” sorusuna katılımcıların yüzde 60,6’sı “evet” yanıtını verirken yüzde 39,4’ü hane borcunun olmadığını ifade etti.

“Enflasyonun/fiyatların yükselişi hakkında ne düşünüyorsunuz” sorusu yöneltilen katılımcıların yüzde 62,4’ü fiyat artışına “hükümetin yanlış politikalarının sebep olduğunu” belirtti.

“Dış güçlerin Türkiye’ye karşı bir operasyonu” diyenlerin oranı yüzde 24,9’iken “enflasyonun yükselişini doğal bir süreç olarak görenlerin” oranı ise yüzde 12,7’de kaldı.