Gezi tutukluları için AYM önündeki eyleme polis müdahalesi

Gezi Davası’nda 9 yıl süren yargılama sonucunda 7 kişi tutuklanmıştı.. Osman Kavala ağırlaştırılmış hapis cezası alırken, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi’ye de 18 yıl hapis cezası verilmişti.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve bağlı odaların Gezi Davası’nda verilen hapis cezalarına karşı başlattığı "Adalet Nöbeti" 100. gününü doldurdu.

Gazete Duvar'dan Nur Kaplan'ın haberine göre, meslek odaları Adalet Nöbeti'nin 100 .gününde Anayasa Mahkemesi önünde açıklama yapmak, daha sonra ise forum düzenleme kararı aldı. Ancak AYM önünde basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis izin vermedi.

Açıklamaya izin verilmemesi üzerine AYM karşısında bulunan Ahlatlıbel Parkı’ına geçen meslek odası temsilcilerine polis saldırdı. Polisin çembere aldığı grup, oturma eylemine geçerek basın açıklaması yaptı.

'Gezi'yi savunmak mesleki etik ilkelerimizden biri'

Meslek alanlarının tarihsel birikimle, temel ilkeleri çerçevesinde, halka ait olanı korumanın ve kamu yararını savunmanın mühendis, mimar ve şehir plancılarının temel görevi olduğunu söyleyen Şehir Plancıları Odası Genel Sekreteri Ayhan Erdoğan, Gezi Parkı için mücadele etmenin de mesleki etik ilkelerinden biri olduğunu söyledi.

Ayhan Erdoğan şunları söyledi:

“2013 Haziran’ında, korunması gereken yalnızca kamusal alanlar da değildi üstelik. İktidarın baskı politikaları, temel hak ve hürriyetleri günden güne askıya alması yurttaşların nefes alması daha da zorlaşıyor, ülkenin geleceği karanlığa gömülüyordu.

Aydınlık bir geleceği savunma, düşünce ve ifade özgürlüğüne sahip çıkma iradesi ile doğal alanlarımızı, meralarımızı, kıyılarımızı, ormanlarımızı, kamusal alanlarımızı koruma düşüncelerinin kesiştiği simgesel bir mekana dönüştü Gezi. Farklı mücadele alanları kesişti ve ülkemizin toplumsal mücadele tarihine kazınacak bir halk hareketine dönüştü.”

'Gezi'yi tutsak etmeyi amaçlıyorlar'

AKP’nin Gezi Direnişi'ni yargılamalarla karalamaya çalıştığını söyleyen Erdoğan, “Uzun ve bariz hukuksuzluklar içeren bir dizi girişimin ardından son olarak kendi partisinden milletvekili aday adayı olan bir yargı mensubu üzerinden arkadaşlarımızın nezdinde Gezi’yi tutsak etmeye, yalnızlaştırmayı amaçladılar” dedi.

'Gezi'den elinizi çekin'

Gezi Davası tutukluların nezdinde milyonların örgütlülüğünü ve talebinin yok edilmeye çalışıldığını ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

“Biliyoruz ki bugün yaşanan derin yoksulluktan, ülkenin çöküşünden çıkışın yolu Gezi Direnişi’nde ayağa kalkan milyonların örgütlülüğünden geçiyor.

Hukuksuz tutuklama kararlarının verildiği günden itibaren başlattığımız ve bugün 100. Gününe giren Adalet Nöbetleri vesilesiyle bir kez daha kararlılıkla belirtiyoruz: TMMOB ve bağlı Odaları olarak, mesleki ve teknik bilgimizi halkın yararına kullanmaya devam edeceğiz, arkadaşlarımızı asla yalnız bırakmayacağız ve bu ülkenin en görkemli halk hareketi olan Gezi’ye sahip çıkmayı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Adalet Nöbetlerimizin 100. gününde bir kez daha sesleniyoruz: Arkadaşlarımızı derhal serbest bırakın. Bu hukuksuzluğa bir an önce son verin. Gezi’den ve arkadaşlarımızdan elinizi çekin. Ve şunu bilin ki; Biz kazanacağız, Gezi kazanacak.”