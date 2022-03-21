Gezi Parkı davası: Son savunmalar bugün alınıyor

Gezi Parkı davasında 16 kişinin yargılandığı dosyada son savunmalar bugün veriliyor.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 1'i tutuklu, 6'sı tutuksuz 16 kişinin yargılandığı Gezi Parkı davasında, duruşma savcısı celse arasında mütalaasını açıklamıştı. Açıklanan mütalaada, Osman Kavala ve Ayşe Mücella Yapıcı'nın ‘cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükumetini ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edilirken, 6 kişininse ise ‘cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükumetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme' suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Mütalaada ayrıca, haklarında yakalama kararı bulunan ve "olayların organizatörleri oldukları" iddia edilen Ayşe Pınar Alabora, Henry Jack Barkey, Can Dündar, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, Memet Ali Alabora, Yiğit Aksakoğlu ve İnanç Ekmekçi'nin dava dosyalarının ayrılarak, yakalama kararı infazlarının beklenmesi talep edilmişti.

Davada kararın bugün çıkması bekleniyor.

Gezi Parkı ile Çarşı davası dosyası, 21 Şubat'ta görülen dördüncü duruşmada davalar ayrılmıştı.