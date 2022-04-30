Gezi Davası'nda tutuklananlar için Bakırköy Cezaevi önünde eylem

Gezi Davası yargılaması sonucu Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet, davadaki diğer isimler Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi'ye 18’er yıl hapis cezası verilmişti.

Kararın ardından tutuklan Mücella Yapıcı ve Çiğdem Mater için kadın örgütlerinin çağrısıyla İstanbul Bakırköy Cezaevi önünde bugün eylem yapıldı. Basın açıklamasında, "Bu hukuksuzluk, bu adaletsizlik, bu düşmanlık sona erinceye kadar, arkadaşlarımız serbest bırakılıncaya kadar hukuk tarihine kara leke olarak girecek bu davadan beraat edinceye kadar mücadeleye devam edecek. Arkadaşlarımızı yalnız bırakmayacağız'' denildi.

Eylemde Mücella Yapıcı ve Çğdem Mater'in mesajları okundu. Mesajları okuyan Mücella Yapıcı'nın kızı okuyan Cansu Yapıcı, "'Siz dışarıda sağlam durun, biz iyiyiz merak etmeyin. Mücadeleye devam' diyorlar. Gezi'nin bakiyesini yüklenmekten de onur duyduklarını söylüyorlar" ifadelerini kullandı.

Açıklamada Kadın Dayanışma Komiteleri (KDK) adına da bir konuşma yapıldı. KDK adına yapılan konuşmada, "Gezi halkın davasıdır. Şu anda içeride olan hiçbir arkadaşımızı tutsak bırakmayacağız. Gezi biziz. Biz bu yağma düzenini yıkana kadar bu mücadeleye büyüteceğiz" denildi.