Gezi Davası'nda tutuklanan Tayfun Kahraman'ın kızıyla vedalaşma görüntüsünü paylaştı

İBB Şehircilik Proje Koordinatörü Tayfun Kahraman da dün Gezi Davası'nda tutuklanan isimlerden biri oldu. Bir İBB yöneticisi tutuklanan Kahraman'ın kızı Vera'yla vedalaşma görüntüsünü paylaştı.

Haber Merkezi

İBB Şehircilik Proje Koordinatörü Tayfun Kahraman, Gezi Davası'nda verilen dünkü hukuksuz kararın ardından tutuklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, kararın ardından Kahraman'ın kızıyla vedalaştığı görüntüleri "Gezi’de milyonlarca insanın ayağa kalkıp her türlü toplumsal baskıya ettiği itirazın tüm ağırlığı bugün bu küçücük kuzunun omzuna yüklendi. Tayfun Kahraman arkadaşımız kızı Vera’dan ayırılırken…" notuyla paylaştı.

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