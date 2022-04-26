Gezi Davası'nda tutuklanan Tayfun Kahraman'ın kızıyla vedalaşma görüntüsünü paylaştı

İBB Şehircilik Proje Koordinatörü Tayfun Kahraman, Gezi Davası'nda verilen dünkü hukuksuz kararın ardından tutuklandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, kararın ardından Kahraman'ın kızıyla vedalaştığı görüntüleri "Gezi’de milyonlarca insanın ayağa kalkıp her türlü toplumsal baskıya ettiği itirazın tüm ağırlığı bugün bu küçücük kuzunun omzuna yüklendi. Tayfun Kahraman arkadaşımız kızı Vera’dan ayırılırken…" notuyla paylaştı.
Gezi’de milyonlarca insanın ayağa kalkıp her türlü toplumsal baskıya ettiği itirazın tüm ağırlığı bugün bu küçücük kuzunun omzuna yüklendi.— Mahir Polat (@mhrpolat) April 25, 2022
Tayfun Kahraman arkadaşımız kızı Vera’dan ayırılırken… #GeziDavası pic.twitter.com/gEHZTWVxBx