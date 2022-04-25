Gezi davasına bakan hakim AKP'den milletvekili aday adayı olmuş

Gezi davasına bakan üye hâkim Murat Bircan'ın, 2018 yılında AKP'den Samsun milletvekili aday adayı olduğu ortaya çıktı.

Gezi davasının karar duruşmasında avukat Evren İşler "Adil yargılanmanın görüntüde de topluma yansıtılması gerekir. Bir yurttaşın burada adil bir yargılama yapıldığını hissetmesi gerekir. Mahkeme heyetini oluşturan üyelerin ismini Google'a yazdığımızda üye hakim Murat Bircan'ın Bafra Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü'nde çalışırken istifa edip hakim olduğunuzu görüyoruz. Murat Bircan aynı zamanda AKP'den milletvekili aday adayı da olmuş. güveniyor Bu dosyada Erdoğan ilk mağdur. Talimat vermeye gerek var mı? Üye hakim onu seviyor zaten, onun liderliğine!" dedi.

T24'ün haberine göre Osman Kavala'nın avukatı Köksal Bayraktar da "Siyasi bir liderle arasındaki bağı açık eden bir hakimin karar verme mevkiinde bulunmaması gerekir. Bunlar üzeri örtülecek şeyler değil. Mahkemenin bir karar vermesi lazım, bu karar davadan çekilme şeklinde veya üye hakimin çekilmesi şeklinde olabilir. Biz sizi reddediyoruz. Bunun 4,5 yıldır tutuklu olan müvekkilimizin durumuna halel getireceğinin de farkındayız." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, üye hâkim Murat Bircan'ın davadan çekilmesi talebinin "davayı uzatmaya yönelik bir talep olduğuna" karar vererek talebi reddetti.

Avukat Köksal Bayraktar, talebin reddi sonrası "Bu davada bazı arkadaşlarımız davanın siyasi olduğunu söyledi. Siyasi olduğu apaçık ortada, üzerine bir şey söylemeye gerek yok. Bu dava olağan dışı bir davadır. Bugüne kadar 20 hakim değişmiştir bu davada" dedi.

2018 yılında AKP'den milletvekili aday adayı

Daha önce AKP’li Bafra Belediyesi’nde avukatlık yapan Murat Bircan sosyal medya hesabından “Hakim-savcı adaylığı nedeniyle 20 yıllık avukatlık mesleğimden ve 14 yıllık belediye hukuk işleri müdürlüğü görevimden bugün itibariyle ayrılmış bulunuyorum. Allah gönlümüzde bulunanı, hakkımızda hayırlı eylesin, hakkınızı helal edin” diye yazmıştı.

Bircan AKP'den aday adaylığı sırasında yaptığı açıklamada, "Güçlü bir Türkiye için güçlü bir lidere ihtiyacımız var. Bu güçlü lider de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır" ifadesini kullandı.

Aday adaylığı sürecinde 6 Mayıs 2018'de yaptığı konuşmada Bircan şunları kaydetti:

"Gençler yeni Türkiye’yi sizler yöneteceksiniz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve teşkilatları sizlere aydınlık bir geleceği miras bırakacak. Sizlere emanet edilecek olan bu mirasa sahip çıkarak Türkiye’yi şahlandırmak ve belirlenen 2071 hedeflerine ulaştırmak sizlere düşüyor. Türkiye’nin dününü ve bu gününü iyi kıyaslayın ilk kez oy kullanacak olan milyonlarca gencimiz kendi geleceğini verdiği oy ile belirleyecek. Dolayısıyla her daim gençleri önemseyen AK Parti gençlere verdiği değeri, onlara yönelik yaptığı hizmetlerle ortaya koymuştur. Dolayısıyla bizlerden sonra bayrağı devralacak olan gençlerimiz inanıyoruz ki bizlerin başaramadıklarını da başararak Türkiye’yi emin adımlarla 2071 hedeflerine ulaştıracaktır."