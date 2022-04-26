Gezi Davası kararlarına karşı yurttaşlar Taksim'de sokakta

Gezi Davası kararlarına karşı Taksim Makine Mühendisleri Odası önünde toplanıldı. 

Haber Merkezi

İstanbul Taksim Makine Mühendisleri Odası önünde Gezi Davası kararlarına karşı basın açıklaması yapıldı.

Açıklamaya çok sayıda kitle örgütü ve siyasi parti katıldı.

Açıklama sonrası İstiklal Caddesi'nde yurttaşlara polis saldırdı. 

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Gezi Davası kararlarına karşı Ankara'da yurttaşlar sokakta: 'AKP halka hesap verecek!'