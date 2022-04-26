Gezi Davası kararlarına karşı yurttaşlar Taksim'de sokakta

İstanbul Taksim Makine Mühendisleri Odası önünde Gezi Davası kararlarına karşı basın açıklaması yapıldı.
Açıklamaya çok sayıda kitle örgütü ve siyasi parti katıldı.
Taksim'deki kalabalık her dakika artıyor: Her yer Taksim her yer direniş#GeziyiSavunuyoruzhttps://t.co/oGOconP5GE pic.twitter.com/gCle59BjEX— soL Haber (@solhaberportali) April 26, 2022
Açıklama sonrası İstiklal Caddesi'nde yurttaşlara polis saldırdı.
İstiklal Caddesi'nde polis saldırısıhttps://t.co/YcRZ5twSSX pic.twitter.com/fnLwqOFEbf— soL Haber (@solhaberportali) April 26, 2022