'Gevşek bürokratların bir ortak özelliği de Berat Albayrak'tan hiç hazzetmemektir'

Sabah yazarı Salih Tuna, "Gevşek bürokratların bir ortak özelliği de eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan hiç hazzetmemektir. Anlaşılması zor olan, 'içerdeki' birileri tarafından bu saldırıların desteklenmesi" görüşünü savundu.

Tuna yazısında, "Geçenlerde bizim Haşmet Babaoğlu şöyle yazdı: 'İktidarın iş yaptırdığı bürokrasi ile iktidara gönül veren halk arasındaki mesafe kapanmadı (...) Ne yazık ki, bürokrasi hâlâ tabiri caizse 'bürokrasi partisi'ne çalışıyor. Üstelik pek çok önemli kurumda AK Parti iktidarı hâlâ kendisinden hiç hazzetmeyen bürokrat / memur kadrolarıyla çalışıyor...'Maalesef budur! Ve bu gevşek bürokratların bir ortak özelliği de eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan hiç hazzetmemektir. Ayrılıp iki ayrı parti kuran Babacan ve Davutoğlu muhibbi bürokratlar da elbette buna dahildir. Sayın Erdoğan'a düşmanlıklarını sinsi şekilde dışa vurmanın kendilerince en "uyanık" yöntemini bulmuşlardı. Bunları anlamak zor değildi. Berat Albayrak'ın arazideki varlığını, hokkabazlıklarına engel olarak görüyorlardı." düşüncesini dile getirdi.

Tuna şu ifadeleri kullandı:

"Müstevlileri de anlamak zor değildi.Dahası, düşmanlıkları şimdi daha iyi anlaşılıyor. Enerji Bakanlığı döneminde enerjide dışa bağımlı olmaktan kurtulacak projelere imza atmış, Maliye Bakanlığı döneminde de cari fazla vermişti. "Cari fazla" demek, dar gelirliden zengin kesime gelir transferi anlamına gelen enflasyon canavarının çanına ot tıkamaktı. Hülasa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı iş yapamaz hale getirmek isteyen söz konusu bedhahların Berat Albayrak'a saldırıları nihayetinde anlaşılır bir şeydi. Anlaşılması zor olan, "içerdeki" birileri tarafından bu saldırıların desteklenmesidir."