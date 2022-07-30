Getir'in Mamak şubesindeki işçiler de kontak kapattı

Ankara Çayyolu’nda düşük zam teklifi sonrası hakları için eyleme geçen işçiler, diğer depolardan işçilerle bir araya gelerek Getir Kurye Dayanışma Ağı ile birlikte kendi taleplerini belirlemişti.

Mücadeleleri sonucunda Getir Çayyolu, Abidinpaşa ve İncesu'da çalışan işçilerin talepleri bugün gerçekleşen müzakerede kabul edildi.

Getir Çayyolu işçilerinin ardından Getir Mamak işçileri de kontak kapattı. Patronların Ensesindeyiz Ağı’na konuşan işçiler, "Şu anda mola süreleri ve kesintilerden şikayetçiyiz. Ayrıca bu ay maaşımıza zam olmayacağı söylendi. Bu yüzden biz de toplu olarak kontak kapattık" diye konuştu.

#Getir'in Mamak şubesinde işçiler istedikleri zam için kontak kapattı. Ankara'da Çayyolu, Abidinpaşa ve İncesu şubelerinde kazanan işçilerin ardından Mamak'ta çalışan Getir kuryeleri iş bıraktı. İşçiler mücadele ediyor. @GetirKuryeleri#MücadeleKazandırır#GetirGerekeniYap pic.twitter.com/oWlcluPhbm — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) July 30, 2022

Yöneticiler işçilerin taleplerini dinlemek üzere şubeye gitti

Mamak şubesinde çalışan kuryelerle toplantı yapıldığı öğrenildi. Şubeden yöneticiler talepleri dinlemek için işçilerin yanına gitti. İşçiler Patronların Ensesindeyiz ekibiyle birlikte talepleri listeleniyor.

Mamak şubesinde çalışan kuryelerle toplantı yapılıyor. Şubeden yöneticiler talepleri dinlemeye geldi. Şuan Patronların Ensesindeyiz ekibiyle birlikte talepler listeleniyor.

Mücadele eden #Getir işçileri kazanacak!@GetirKuryeleri #MücadeleKazandırır#GetirGerekeniYap pic.twitter.com/40G8hxjmMM — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) July 30, 2022

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:



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