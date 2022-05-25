Getir tüm dünyadaki çalışanlarının yüzde 14'ünü işten çıkaracak

TechCrunch’ın haberine göre Getir, "enflasyon ve resesyon" gerekçesiyle tüm dünyadaki çalışanlarının yüzde 14’ünü işten çıkarma kararı aldı.

Habertürk'ün aktardığı habere göre 9 ülkede 32 bin kişinin çalıştığı şirketin verdiği küçülme kararı 4 bin 480 çalışanı etkileyecek.

Haberde iş gücünün azaltılmasının yanı sıra pazarlama, yatırım gibi genişleme harcamalarının da azaltılacağı belirtildi.

TechCrunch’ın ulaştığı bildiriye göre bu küçülmenin oranı ülkeden ülkeye değişiklik gösterecek. Şirketin herhangi bir ülkeden çekilme gibi bir karar vermediği de söylenenler arasında.