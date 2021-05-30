Getir kuryelerinin eylemini polis 'ceza yazarız' diye engellemeye çalıştı

Getir kuryelerine karşı uygulanan yoğun çalışma saatlerine, ağır yük taşıtmaları ve çeşitli haksızlıklar yetmezmiş gibi bir de işten çıkarmalar eklenince işçiler eyleme gitti.

Getir kuryeleri Motosikletli Kuryeler Derneği'yle eylem yapmak için İzmir'deki Demirköprü deposunun çevresinde yaklaşık 10 kurye olacak şekilde saat 20.00 sularında toplandı. Polis "eylemin yasal olmadığını" söyledikten sonra grup başkanını uyardı. Kuryeler geri adım atmayıp eylemi yapacaklarında ısrarcı olduğunu ifade ettikleri zamansa polis amiri kuryeleri "ceza yazma" ve çeşitli uygulamalar ile dağıtacağını söyledi.

Konuşmanın ardından sadece işten çıkarılan ve orada çalışan kuryelerin basın açıklaması yapmasına izin verildi.