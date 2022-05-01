Gericilerin ürün kataloğuna 'deve idrarı' eklendi

İnternet üzerinden yurttaşları istismar eden ürünlere deve idrarı da eklendi. Yöresel ve organik ürünler sattığını iddia eden bir internet sitesinin ürün kataloğunda deve sidiği olduğu fark edildi. Sosyal medyadan gelen tepkilerin ardından deve idrarı satış yapılan ürünler arasından kaldırıldı. Akıllara dini olarak deve idrarının içilmesini savunan gerici ilahiyatçının açıklamaları geldi. Ebubekir Sifil, deve idrarının içilmesini savunmasına rağmen canlı yayında kendisine ikram edilen deve idrarını içmeyi reddetmişti.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, ürünlerini yöresel ve organik olarak tanımlayan internet sitesinde deve idrarının da satıldığı görüldü. Yurttaşların sosyal medya üzerinden tepki göstermesinin üzerine internet sitesinden deve idrarının satışının kaldırıldığı duyuruldu.

Tutkuyla yetiştirilen develerden elde edilen idrar

Sitenin şifalı ürünler bölümünde satılan deve idrarının "sterilize edildiği" iddia edilirken, ürün açıklamasına "Türkiye’de en fazla deve varlığına sahip Aydın’dan, deve idrarı ihtiyaçlarını en hızlı şekilde karşılıyoruz. Aydın deve çiftliğimizde 40 yıldır bir tutkuyla yetiştirdiğimiz develerden elde ettiğimiz idrarı, kargo ücretsiz olarak gönderiyoruz. Develerimizden istek üzerine günlük elde ettiğimiz idrarı sterilize ettikten sonra size ulaştırıyoruz" denildi.

Deve idrarının litresinin piyasa fiyatının 250 TL olduğu belirtilirken, internet sitesi yüzde 20 indirimli olarak 200 TL satmaktaydı. İnternet sitesinde, deve idrarı satışına yönelik tepkiler öncesinde deve sütü, deve eti, deve dili, deve tüyü ve deve beyni satılmaktayken, sonrasında deve idrarıyla birlikte bazı ürünler de kaldırıldı.

Deve idrarının şifalı olduğunu iddia eden ilahiyatçı

Ebubekir Sifil adlı ilahiyatçı, daha önce yaptığı açıklamada deve idrarının içilmesinin dini olarak "sahih ve şifa" olduğunu savunarak tartışma yaratmıştı. Sağlık örgütleri ve bilim insanları Sifil'in açıklamalarına tepki göstermiş, deve idrarının içilmesinin kesinlikle zararlı olduğunu belirtmişlerdi. Caner Taslaman'la birlikte çıktıkları canlı yayında Sifil deve idrarının faydalı olduğunu savunmuştu. Ancak Ebubekir Sifil, Taslaman'ın kendisine sunduğu deve idrarını içmeyi kabul etmemişti.