Gericiler Kadıköy'de içki içen yurttaşları taciz etti, yanıtını aldı

Kendilerine 'Tebliğciler' diyen gerici bir grup, gece boyunca Kadıköy'de sokakta oturanları taciz etti.

Hemen her masanın tepki gösterdiği ve yurttaşların kendilerini rahatsız etmemelerini istediği grup, içlerinde BirGün çalışanlarının da olduğu bir masayı taciz ederken görüntülendi.

BirGün'de yer alan habere göre, gericilerden birinin alkol tüketilmemesini istedikten sonra “Hocanın görevi ölüm gelmeden hatırlatmak, berber tıraş eder doktor muayene eder. Hoca da hatırlatır” şeklinde konuşması dikkat çekti.

Masada oturanlar ise buna “Bizim böyle bir isteğimiz oldu mu? Doktora gidiyoruz mesela muayene olmaya. Diyoruz ki benim bir rahatsızlığım var. Bizim sizden hatırlatma gibi bir isteğimiz oldu mu? Siz şu an taciz ediyorsunuz bizi bu masada otururken” diye tepki gösterdi. Bunun üzerine gerici grup “Yok taciz değil, sıkıntı yok. Selamlaşma. Allah’a emanet olun” diyerek bölgeden uzaklaştı.